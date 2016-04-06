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  • Слуцкий: «Раскачивание – безобидная форма выхода эмоций. Я же не топором машу!»

Слуцкий: «Раскачивание – безобидная форма выхода эмоций. Я же не топором машу!»

6 апреля 2016, 20:00
9

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свою привычку раскачиваться в кресле на скамейке запасных во время матчей.

«Знаете, это инстинктивное движение, которое возникает у многих людей, когда они испытывают волнение или чувствуют ответственность. Думаю, это не самое критичное, что может быть. Я же не топором машу, отрубая части тела! Так что раскачивание – достаточно безобидная форма выхода эмоций», – сказал Слуцкий.

Наставник объяснил, что его поведение не зависит от важности матча или сложности соперника.

«Это не имеет значения. Ты должен войти в это состояние, тогда пропускаешь через себя каждый игровой эпизод, проникаешь в каждую деталь. А если ты не в нем, то это то состояние, в котором я сейчас с вами общаюсь – спокойно и уравновешенно».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы ЦСКА Россия Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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Federalll
1459977102
Ты должен войти в это состояние, тогда пропускаешь через себя каждый игровой эпизод, проникаешь в каждую деталь. А если ты не в нем, то это то состояние, в котором я сейчас с вами общаюсь – спокойно и уравновешенно. Следуя сказанному, он что, реально каждую игру неуравновешенный псих???
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арейская
1459981314
Молодец Слуцкий, хорошо ответил на выпады оппонентов...
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ЖОРРО
1460017888
"Я же не топором машу, отрубая части тела!"....было бы наверно эффективнее...)))
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Zeff
1460039418
Обычная словесная диарея от Слуцкого.
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шеффилд таун
1460049374
Ну-у!! Так и лавочек не хватит !!! Все Леонид попереломает!!!
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woyser
1460116446
Вообще-то это психическое отклонение)
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koka7751
1460121276
А вид сзади ни как показать?
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