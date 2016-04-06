Слуцкий: «Раскачивание – безобидная форма выхода эмоций. Я же не топором машу!»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал свою привычку раскачиваться в кресле на скамейке запасных во время матчей.

«Знаете, это инстинктивное движение, которое возникает у многих людей, когда они испытывают волнение или чувствуют ответственность. Думаю, это не самое критичное, что может быть. Я же не топором машу, отрубая части тела! Так что раскачивание – достаточно безобидная форма выхода эмоций», – сказал Слуцкий.

Наставник объяснил, что его поведение не зависит от важности матча или сложности соперника.

«Это не имеет значения. Ты должен войти в это состояние, тогда пропускаешь через себя каждый игровой эпизод, проникаешь в каждую деталь. А если ты не в нем, то это то состояние, в котором я сейчас с вами общаюсь – спокойно и уравновешенно».