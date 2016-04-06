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  • Слуцкий: «Натурализация игроков? Процесс глобализации рано или поздно сыграет свою роль»

Слуцкий: «Натурализация игроков? Процесс глобализации рано или поздно сыграет свою роль»

6 апреля 2016, 18:09
7

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к натурализации иностранных футболистов.

«Нельзя жить в мире и быть от него оторванным. Процесс глобализации все равно рано или поздно сыграет свою роль. Вспомните, в одной из самых футбольных стран мира, Германии, тоже играл чистокровный бразилец. Почему у нас должен быть свой путь, что в этом такого? Тем более что Гилерме получил российский паспорт на абсолютно законных основаниях. Он выучил язык, платит налоги. Почему у него должно быть меньше шансов на попадание в сборную, чем у остальных?

Мы можем говорить о том, что у нас свой путь, да. Но я считаю, что если футболист справедливо и законно получил гражданство, то он – такой же кандидат в сборную. Вряд ли этот процесс будет массовым. Мы тоже смотрим на уровень игрока. Но опять же, я оцениваю процесс положительно. Знаю, что есть другие мнения. Есть отрицательные, даже радикальные точки зрения. Вот только если к ним прислушиваться, то в национальной сборной не должно быть не только натурализованных игроков, но и, например, кавказцев», – подчеркнул Слуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Локомотив Гилерме Слуцкий Леонид
Комментарии (7)
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1459955492
“Почему у нас должен быть свой путь“ потому-что, если идти по чьей-то колие, всегда будешь вторым.
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Zeff
1459956109
Шёл бы ты лесом, натуралист хренов.
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diadushka
1459958993
А Гилерме конечно и рад за сборную поиграть! На ЧМ едут 3 голкипера, если бы ехали 17-18, он может быть и за Бразилию играл бы! А за неимением других вариантов можно и за РФ поиграть вторым вратарем (после рекордсмена ЛЧ)
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Garrincha58
1459961515
тогда зачем вводить лимит смысл? вместо того чтобы воспитывать молодого вратаря мы теперь будем Гильерме ставить а скоро Фернандеса натурализуем и он опять займет место молодого защитника. Нойштедтер займет место еще какого нибудь игрока и спрашивается на кой лимит
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андрей андреев
1459962487
Глобализация? Так они же пиндосы и гейропа. Мы пойдём своим путём.Путин наш рулевой!!!!И его партия Единая Россия!!!
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