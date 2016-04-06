Слуцкий: «Натурализация игроков? Процесс глобализации рано или поздно сыграет свою роль»

Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о своем отношении к натурализации иностранных футболистов.

«Нельзя жить в мире и быть от него оторванным. Процесс глобализации все равно рано или поздно сыграет свою роль. Вспомните, в одной из самых футбольных стран мира, Германии, тоже играл чистокровный бразилец. Почему у нас должен быть свой путь, что в этом такого? Тем более что Гилерме получил российский паспорт на абсолютно законных основаниях. Он выучил язык, платит налоги. Почему у него должно быть меньше шансов на попадание в сборную, чем у остальных?

Мы можем говорить о том, что у нас свой путь, да. Но я считаю, что если футболист справедливо и законно получил гражданство, то он – такой же кандидат в сборную. Вряд ли этот процесс будет массовым. Мы тоже смотрим на уровень игрока. Но опять же, я оцениваю процесс положительно. Знаю, что есть другие мнения. Есть отрицательные, даже радикальные точки зрения. Вот только если к ним прислушиваться, то в национальной сборной не должно быть не только натурализованных игроков, но и, например, кавказцев», – подчеркнул Слуцкий.