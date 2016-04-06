ФИФА: «Политическая обстановка не помешает проведению ЧМ-2018»

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований Колин Смит уверен, что политическая обстановка в России не скажется на чемпионате мира в 2018 году.

Отметим, что сегодня в Нижнем Новгороде прошел инспекционный визит ФИФА и оргкомитета «Россия 2018».

«Не думаю, что политическая ситуация помешает проведению чемпионата мира. Наша задача, чтобы очередной чемпионат мира был проведен на высочайшем уровне, мы делаем для этого все возможное. Мы рады, что приехали в Нижний Новгород, это наш первый визит в этот город. Наша задача сейчас – осмотреть строительную площадку и проверить соответствие чертежей с выполнением работ на месте.

Существует график выполнения работ на стадионе, за его выполнением осуществляется контроль как со стороны комитета, так и со стороны руководства региона. У нас есть заверения, что этот график будет выполнен и все работы завершатся точно в срок», – подчеркнул Смит.