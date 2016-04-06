Игроки «Ростова» получат миллион долларов в случае победы в РФПЛ

Руководство футбольного клуба «Ростов» дало обещание выплатить футболистам премиальные за победу в российской Премьер-лиге.

Акционеры ростовского клуба готовы выделить сумму в размере одного миллиона долларов, которая будет поровну разделена между игроками команды, если они станут победителями чемпионата. Если по итогам сезона клуб займет второе или третье место, то сумма премиальных значительно уменьшится.

Напомним, что за восемь туров до конца чемпионата России «Ростов» занимает первое место, на одно очко опережая ЦСКА.