Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игроки «Ростова» получат миллион долларов в случае победы в РФПЛ

Игроки «Ростова» получат миллион долларов в случае победы в РФПЛ

6 апреля 2016, 13:13
25

Руководство футбольного клуба «Ростов» дало обещание выплатить футболистам премиальные за победу в российской Премьер-лиге.

Акционеры ростовского клуба готовы выделить сумму в размере одного миллиона долларов, которая будет поровну разделена между игроками команды, если они станут победителями чемпионата. Если по итогам сезона клуб займет второе или третье место, то сумма премиальных значительно уменьшится.

Напомним, что за восемь туров до конца чемпионата России «Ростов» занимает первое место, на одно очко опережая ЦСКА.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
koka7751
1459939011
Это что подкол?
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1459939848
Да хоть миллиард дайте - максимум третье место, после Зенита и ЦСКА !
Ответить
bw17
1459941075
И откуда бабло вдруг возьмётся если команда почти банкрот..
Ответить
David Kipiani
1459942562
Наверно все забыли что значит играть и побеждать ради болельщика, а не за деньги. Команда почти банкрот, но как сыграла в этом сезоне!!!!!!!!!! Даже если проиграет все оставшиеся матчи, болельщик все прости и поддержит команду. Биться на ровне с клубами олигархами, это ХАРАКТЕР!!!!
Ответить
mouzEmoTion
1459945668
Будут продавать
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1459945916
Газпром предложит игрокам Ростова больше , чтобы не стали ростовчане чемпионами.
Ответить
шеффилд таун
1459948051
Думаю заплатят!!! Лижбы выиграли золото, что очень непросто!!! места уже были распределены давно между гинером, миллером и рфс., но всю малину портит ростов!!!!
Ответить
Pablo Aimar
1459949912
по 30-40 тыщ на брата получится. очень скупо,если учесть какие бапки в других клубах платят.
Ответить
FanatSerj
1459950094
Это совсем не много, если Дьяков говорил, что за победу над Спартаком каждому давали по 20 тысяч зеленых. Т.е игроки Ростова уже и так своими победами подняли не хилые премиальные, которые даже больше чем этот 1 млн поделенный на всех.
Ответить
MirOb1
1459953935
Не уместный спор!!!! Терек всех порвет!!!
Ответить
Главные новости
Аршавин оценил значение первой победы для «Динамо» в РПЛ в сезоне
08:52
Мусаев назвал сроки возвращения Кордобы
08:44
Карседо сказал, может ли Даку играть в паре с Угальде
08:15
1
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
2
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Все новости
Все новости
ФотоЭкс-защитник «Локомотива» Мампасси нашел новый клуб
08:30
Угальде отреагировал на поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:36
2
ВидеоАгкацев признал ошибку в матче со «Спартаком»
00:27
3
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
14
«Спартаку» спрогнозировали чемпионство после поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:49
11
Президент РПЛ высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 23:40
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
5
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
4
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
11
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
9
Названа причина, по которой Барко был заменен в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 22:41
1
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
В «Динамо» сообщили, что «Зенит» развратил Тюкавина
Вчера, 22:27
3
ВидеоОбзор матча «Рубин» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:23
РПЛ. «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью – 1:1
Вчера, 22:23
1
«Косово – Сербия»: фанаты «Спартака» отреагировали на дебют албанца Даку
Вчера, 22:03
6
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:57
РПЛ. «Краснодар» победил в Москве «Спартак» (2:1) и вышел в лидеры
Вчера, 21:57
122
ФотоДаку дебютировал за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
Вчера, 21:42
1
Губерниеву тревожно за «Локомотив»: «Необходима встреча с болельщиками»
Вчера, 21:28
Карседо заменил Барко в перерыве матча с «Краснодаром»
Вчера, 21:10
1
В «Родине» назвали победу над «Зенитом» сигналом всей РПЛ
Вчера, 21:06
8
Семак объяснил, почему ушeл в подтрибунное помещение в конце матча с «Родиной»
Вчера, 20:30
14
Аршавин высказался о домашнем поражении «Зенита» от «Родины»
Вчера, 20:26
10
Быстров – о поражении «Зенита» от «Родины»: «Позорный футбол, надо менять тренера или всех игроков»
Вчера, 20:23
12
Фото«Спартак» забил «Краснодару» на второй минуте после ошибки Агкацева
Вчера, 20:11
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+