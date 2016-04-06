Симеоне: «Я доволен результатом матча с «Барселоной», учитывая, что мы играли на выезде»

Наставник «Атлетико» Диего Симеоне дал свой комментарий после поражения от «Барселоны» в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:2).

«Я не буду комментировать слова Роберто Фернандеса (спортивного директора «Барселоны») относительно судейства. Я доволен своим ребятами. В течении получаса в первом тайме они действовали превосходно.

Меня удовлетворил результат на непростом стадионе против фантастического соперника. Ждем ответного матча, уверен, нас ожидает активная поддержка болельщиков.

Я не зол на Торреса. На самом деле, сейчас я не могу сказать все то, что мне хочется. Мне стоит подбирать слова о судье и об игре.

Как бы там ни было, мы отдадим все силы, чтобы оказаться в квартете сильнейших», – сказал Симеоне.