Зидан: «Вольфсбург» заслужил место в четвертьфинале Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что «сливочные» уже не вспоминают о победе над «Барселоной» (2:1) в Класико, и полностью сосредоточены на завтрашней встрече 1/4 финала Лиги чемпионов против «Вольфсбурга».

«Класико? Сейчас мы обязаны сосредоточиться исключительно на ближайшей игре с «Вольфсбургом».

В футболе нельзя расслабляться, иначе ты проиграешь. Главное, что мы набрали хорошую форму, но не стоит терять концентрацию. В ближайшее время нас ожидают несколько непростых матчей, очень важных для «Реала», и каждый из них сродни финалу.

Победа над «Барселоной» сыграла полезную роль для футболистов в плане психологии. Меня устраивает та игра, которую демонстрирует команда.

«Вольфсбург» показал, что достоин места в четвертьфинале. Дела в чемпионате у них идут не совсем гладко, но Лига чемпионов – совсем иной турнир, и они будут гораздо больше мотивированы», – сказал Зидан.

Напомним, поединок «Вольфсбург» – «Реал» состоится завтра шестого апреля в 21:45 по московскому времени.