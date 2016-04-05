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  • Бышовец: «В начале года у меня были предложения о работе, но они меня не заинтересовали»

Бышовец: «В начале года у меня были предложения о работе, но они меня не заинтересовали»

5 апреля 2016, 20:59
3

Экс-наставник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива» Анатолий Бышовец заявил, что в начале года он имел предложения о работе из нескольких клубов, однако ни одно из них специалиста не заинтересовало. Напомним, не так давно СМИ опубликовали информацию, согласно которой Бышовец может возглавить «Динамо».

«Желание продолжать тренерскую карьеру есть, и предложения в начале года были, но для этого должны быть предложения, которые мне интересны. Я был на матче «Динамо» – «Краснодар» (1:4) и смотрел. Конечно, для динамовца с 50-летним стажем тяжело смотреть, тем более в окружении руководителей. Мне кажется, что в этой ситуации очень сложно принимать какие-то решения для руководства. Надо быть последовательным. Сейчас такого предложения не было, и я думаю, что оно будет неправильным», – сказал Бышовец.

На данный момент «Динамо» располагается на 11-м месте после 22-х сыгранных матчей, имея в активе 24 очка.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо Локомотив Зенит Анжи Бышовец Анатолий
Комментарии (3)
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zadira56
1459880267
Как только у тренеров Динамо начинает пошатываться кресло - тут же появляется Бышовец-балабол.
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Federalll
1459893577
Бышовец: «В начале года у меня были предложения о работе, но они меня не заинтересовали». Конечно, в Динамо выезжать придется с теми, кто есть, на трансферах крест, больно охота ему в петлю лезть на старости лет
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nemolod
1459927800
Кто действительно хочет тренировать,тот возьмется за любой клуб и начнет показывать на что он способен,так,как это сделал и делает Курбан Бекиевич Бердыев в Ростове! Ну а те,кто просто хочет обратить на себя внимание-просто как ворона на дереве,время от времени каркают!
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