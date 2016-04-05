Бышовец: «В начале года у меня были предложения о работе, но они меня не заинтересовали»

Экс-наставник «Зенита», «Анжи» и «Локомотива» Анатолий Бышовец заявил, что в начале года он имел предложения о работе из нескольких клубов, однако ни одно из них специалиста не заинтересовало. Напомним, не так давно СМИ опубликовали информацию, согласно которой Бышовец может возглавить «Динамо».

«Желание продолжать тренерскую карьеру есть, и предложения в начале года были, но для этого должны быть предложения, которые мне интересны. Я был на матче «Динамо» – «Краснодар» (1:4) и смотрел. Конечно, для динамовца с 50-летним стажем тяжело смотреть, тем более в окружении руководителей. Мне кажется, что в этой ситуации очень сложно принимать какие-то решения для руководства. Надо быть последовательным. Сейчас такого предложения не было, и я думаю, что оно будет неправильным», – сказал Бышовец.

На данный момент «Динамо» располагается на 11-м месте после 22-х сыгранных матчей, имея в активе 24 очка.