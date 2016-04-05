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Гранквист: «Не остановились после забитого нам пенальти»

5 апреля 2016, 09:42

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист после матча с «Динамо» заявил, что пенальти в ворота его команды был назначен несправедливо.

«Мы начали игру очень хорошо: много прессинговали, много владели мячом. По-моему, пенальти в ворота «Краснодара» был несправедливым – мяч просто попал мне в руку. Но после забитого нам пенальти мы не остановились. Во втором тайме футболисты «Динамо» устали, поэтому мы смогли забить три гола и выиграть 4:1. Мы решили эту игру.

Мы знали, что это важная игра для нас, нам нужно было победить после поражения в прошлом туре от «Локомотива». Изначально мы планировали играть на контратаках, делать длинные передачи на игроков атаки. Нам было важно оставаться сфокусированными в защите и не давать пространства для развития атак.

Мы знаем, что идет очень плотная борьба за топ-места в таблице, надеемся, что финишируем вверху. У нас еще восемь игр, мы будем сражаться до конца. Нам просто нужно продолжать побеждать», – рассказал Гранквист.

Напомним, что матч 22-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Краснодар» завершился со счетом 1:4. «Краснодар» после 22 матчей занимает шестую строчку в турнирной таблице, имея на своем счету 37 очков.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Динамо Гранквист Андреас
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