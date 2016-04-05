Конте: «Я фанат атаки. Время оборонительного футбола ушло»

Главный тренер сборной Италии Антонио Конте, который летом возглавит «Челси», рассказал о принципах своей работы.

«Мои игроки знают, что я ценю дисциплину и благопристойность. Для меня также важно взаимоуважение. Все это служит фундаментом для хорошего сотрудничества.

Что касается самой игры, то я фанат атаки. Время оборонительного и контратакующего футбола прошло. Нужно пересматривать свои взгляды время от времени. Футбол кардинально изменился. Я чувствую, что и в Италии футбольный менталитет меняется», – сказал Конте.