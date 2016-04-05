«Арсенал» приостановил переговоры с Уилширом о новом контракте

Переговоры между «Арсеналом» и нападающим Джеком Уилширом о продлении контракта остановлены из-за участия игрока в драке возле ночного клуба.

Нынешний договор Уилшира с лондонцами истекает через два года, и стороны уже приступили к предварительному обсуждению нового соглашения.

Однако официальные лица «Арсенала» были разочарованы поведением футболиста в ночном клубе, а также тем, что инцидент с Уилширом стал предметом полицейского расследования. Сообщается, что в связи с этим руководство «Арсенала» приняло решение заморозить переговоры.