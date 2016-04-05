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    Уилшир принял участие в драке у ночного клуба

    Нападающий «Арсенала» Джек Уилшир оказался замешан в инциденте с потасовкой у ночного клуба.

    Сообщается, что около двух часов ночи Уилшир и его друзья находились в лондонском заведении Cafe de Paris. Компания вела себя грубо и оскорбляла сотрудников, в результате чего футболиста и его приятелей попросили покинуть клуб. Выйдя из заведения, Уилшир устроил драку, которая была остановлена полицией.

    Сам игрок «Арсенала» отвергает все обвинения в нападении, однако, по информации источника, Арсен Венгер провел с Уилширом воспитательную беседу.

    Источник: The Sun

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    05.04.2016 00:00
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +82

      KELT88 5 апреля 2016, 10:24

      Алкоголь ни когда до хорошего не доводит...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1636

      Psih86 5 апреля 2016, 08:18

      Если оказался в таком заведении,то уже виноват,не хрен по ночам лазить как сявка пьяная!!!

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 5 апреля 2016, 06:28

      Аршавин половину Арсенала заразил.

      2
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      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > kykyi 5 апреля 2016, 08:14

      и даже Месси по твоей логике из за Аршавина чипсы в рекламе стал хавать)

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > policepnz 5 апреля 2016, 08:24

      Это не про чипсы, а про пьянки и драки в ночных клубах.
      Лечится и тренироваться нужно если тебе за это деньги платят.

      0
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      Рейтинг: +75

      RealArsenal 5 апреля 2016, 03:12

      С каких пор он нападающий то?!

      2
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      Рейтинг: +61

      40Zver40 5 апреля 2016, 01:28

      Он по ходу кайфует от времени проведенным в лазарете...

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 5 апреля 2016, 00:17

      думаю, воспитательную беседу с ним провел негр в костюме)))

      2
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      Рейтинг: +78

      Federalll > Diesel133 5 апреля 2016, 01:14

      если бы он с ним провел беседу, то выступать Уилширу после этого только в паралимпийском футболе... через пару лет на койке )))

      1
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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 5 апреля 2016, 00:14

      Уилшир победил Уилшера со счетом 4:1

      1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 5 апреля 2016, 00:14

      если продолжит в том же духе - окажется через пару лет в Чемпионшипе..

      0
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