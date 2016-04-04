Кобелев: «Пропустили дурацкий гол и наступили на те же грабли»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в эфире канала «Наш футбол» оценил выступление своей команды в матче 22-го тура РФПЛ против «Краснодара» (1:4).

«Пропустили дурацкий гол через три минуты после того, как забили. Первый тайм провели хорошо, но в итоге наступили на те же грабли. К сожалению, опять не можем забить из хороших ситуаций. У нас нет человека, который забивал бы. Это наша проблема», – сказал Кобелев.

Также наставник прокомментировал игру некоторых своих футболистов.

«Бечирай две игры провел за сборную, у него не было свежести. Мы выпустили Погребняка с расчетом, что он мог побороться и забить. Опять был момент, но не забил. Будем делать выводы. Мы имели очень много подходов, а в наши ворота пять ударов – четыре мяча. Гол с 30 метров? Вратарь должен был брать».