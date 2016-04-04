Опубликованы детали контракта Депая с «Манчестер Юнайтед»

Football Leaks рассекретила сведения об условиях контракта форварда Мемфиса Депая с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что голландец покинул «ПСВ» летом прошлого года и заключил контракт с «красными дьяволами» до лета 2019 года.

В свой первый сезон в АПЛ Депай заработает 5,2 миллиона фунтов. За последующие сезоны он будет получать по 3,9 миллиона.

Интересно, что за каждый выход в стартовом составе голландец получает 20 тысяч фунтов, а за выход на замену ему платят 10 тысяч.

За победу в чемпионате Англии форвард получит 2,5 миллиона фунтов, за победу в Лиге чемпионов – 5,25 миллиона. Победа в Лиге Европы и Кубке Англии принесет Депаю по миллиону фунтов, а 500 тысяч он получит за выигрыш Кубка английской лиги.