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    «Динамо» постарается взять очки в матче с «Краснодаром»

    Вынесенный на понедельник матч 22 тура Премьер-лиги «Динамо» и «Краснодара» действительно заслуживает внимания. Если «Краснодар» продолжает бороться за зону еврокубков, то «Динамо» борется за выживание. И обе команды нуждаются в очках.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Краснодар». Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 18:30
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 апреля 2016, 21:49

      перестарались))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      mandriz 4 апреля 2016, 20:04

      Договорные матчи на dogz.tibidohs.ru

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11227

      alp 4 апреля 2016, 19:41

      Краснодар не по зубам динамо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +187

      zubr252 4 апреля 2016, 18:57

      думаю здесь ничья будеть

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 апреля 2016, 15:09

      Альтернативный вариант это сопка или Ace Player )))

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 4 апреля 2016, 14:59

      в фнл будете стараться

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Gans333 4 апреля 2016, 13:53

      ничья будет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      Omanid87 4 апреля 2016, 11:43

      Удачи динамо

      0
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      Рейтинг: +11

      Outlaw 4 апреля 2016, 11:15

      Пусть уж постараются)

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