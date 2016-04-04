Месси готов судиться с El Confidencial за клевету

Футболист «Барселоны» Лионель Месси готов подать в суд на испанскую газету El Confidencial за клевету. Напомним, издание обвинило аргентинского футболиста в уклонении от уплаты налогов в связи с новым разгорающимся скандалом в ФИФА и сотрудничестве с панамской компанией Mega Star Enterprises. Считается, что семья Месси смогла избежать таким образом уплаты 4 миллионов евро в качестве налогов.

Напомним, ранее стало известно, что в ФИФА принято решение о начале расследование в отношении члена совета по этике организации Хуана Педро Дамиани, который подозревается в связях с бывшим вице-президентом федерации и экс-главой КОНМЕБОЛ Эухенио Фигередо.