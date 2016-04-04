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    Карпин: «Играли академично и медлительно»

    Главный тренер «Торпедо» Армавир Валерий Карпин высказал претензии своим игрокам после матча с «Шинником».

    «В первом тайме мы вышли не совсем заряженными на борьбу, в отличие от предыдущих матчей. Есть претензии к игрокам по настрою, по самоотдаче плюс по реализации моментов, естественно.

    Мы играли академично и медлительно. Возможно, дифирамбы после побед на «Газовиком» и «Балтикой» засели в головах у игроков.

    Второй тайм понравился больше, мы лучше атаковали, создали больше, так скажем, полумоментов. Но все неприятное уже случилось, и нам нужно думать уже о следующем матче.

    Стычки? Это футбол, во всех матчах такое бывает. Тут не «стенка на стенку», а друг за друга – и это нормально», – приводит слова Карпина официальный сайт клуба.

    Напомним, что «Торпедо» уступило на своем поле «Шиннику» со счетом 0:2.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.04.2016 08:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6611

      maior-60 4 апреля 2016, 11:09

      Армавиру чтобы выжить никак нельзя терять очки, тем более дома.

      0
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 апреля 2016, 09:46

      Как тренер натренеровал -- так и играли.

      0
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 4 апреля 2016, 09:29

      Может не заплатили денег!!!! Как за два предшествующих матча!!???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 апреля 2016, 08:59

      Кто виноват?

      0
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