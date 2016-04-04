В ФИФА начато расследование в отношении Дамиани

В ФИФА принято решение о начале расследование в отношении члена совета по этике организации Хуана Педро Дамиани, который подозревается в связях с бывшим вице-президентом федерации и экс-главой КОНМЕБОЛ Эухенио Фигередо, сообщает BBC. Напомним, что последний может получить от 2 до 15 лет тюрьмы по обвинению в отмывании денег. В декабре он был экстрадирован из Швейцарии в Уругвай. Компания, принадлежащая Дамиани оказывала юридическую помощь по меньшей мере семи оффшорным компаниям, связанным с Фигередо.