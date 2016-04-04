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    Дзюба: «Горжусь своей командой»

    Форвард «Зенита» Артем Дзюба уверен, что его команда заслуженно обыграла ЦСКА в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

    «Матч был трудным. Я рад, что мы оказались сильнее и быстрее ЦСКА. Может быть, и чуть удачливее. Заслуженно победили очень сильного противника.

    Все футболисты «Зенита» выступили превосходно. Каждый из одиннадцати футболистов выиграл свою мини-дуэль. Горжусь командой», – сказал форвард.

    Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2016 06:58
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 4 апреля 2016, 10:55

      Да я говорил что конюшня осядет,они забыли как побеждать Зенит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 4 апреля 2016, 10:27

      Выиграли по делу. У ЦСКА многое не получалось.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 апреля 2016, 09:41

      Халк уйдёт, а Дзюба куда? Кому ты нужен такой деревянный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 4 апреля 2016, 09:12

      Достали уже статьи от дзюбы и про дзюбу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -161

      narkozanos > АлёшкА91 4 апреля 2016, 10:54

      а чё ты заходишь в статьи про Дзюбу тогда?бестолочь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      pravda 4 апреля 2016, 09:01

      Горжусь такой лавкой, в которой не стыдно будет посидеть

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 апреля 2016, 08:46

      Ещё бы ты научился с трёх метров забивать, ага. Спасибо Халку...

      0
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      Рейтинг: +628

      somn 4 апреля 2016, 08:00

      А в пустые ворота надо забивать даже Акинфееву.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +231

      yanedo 4 апреля 2016, 07:42

      да заткнись уже балабол чес слово как ребёнок

      -3
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