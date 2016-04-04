Дзюба: «Горжусь своей командой»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба уверен, что его команда заслуженно обыграла ЦСКА в матче 22-го тура российской Премьер-лиги.

«Матч был трудным. Я рад, что мы оказались сильнее и быстрее ЦСКА. Может быть, и чуть удачливее. Заслуженно победили очень сильного противника.

Все футболисты «Зенита» выступили превосходно. Каждый из одиннадцати футболистов выиграл свою мини-дуэль. Горжусь командой», – сказал форвард.

Напомним, что «Зенит» обыграл ЦСКА со счетом 2:0.