Де Брюйне: «Когда к 20-й минуте забито три мяча, играть гораздо легче»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне после матча 32-го тура АПЛ с «Борнмутом» (4:0) рассказал о своем возвращении после восстановления от травмы колена. Напомним, из-за повреждения хавбек пропустил около трех месяцев.

«Я очень рад снова быть с ребятами. Конечно, легче играть, когда к 20-ой минуте забито уже три мяча! Мы выступили особенно хорошо в первые 30 минут и создали много голевых моментов.

Никогда не знаешь, как пройдут первые матчи после восстановления. Я доволен тем, как прошел сегодняшний матч, чувствовал себя хорошо. Рад, что оставался на поле почти час и надеюсь, что дальше дела пойдут в гору», – сказал Де Брюйне.