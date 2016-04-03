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  • Халк и компания намерены вернуть «Зениту» шансы на чемпионство в битве с ЦСКА

Халк и компания намерены вернуть «Зениту» шансы на чемпионство в битве с ЦСКА

3 апреля 2016, 18:35
8

«Зенит» и ЦСКА поделили между собой все чемпионские титулы за последние пять лет, и сегодняшняя очная встреча обещает стать настоящим шоу. Дополнительную интригу этому матчу придает тот факт, что у команд появился реальный конкурент в лице «Ростова», и победа любой из команд не позволит поставить точку в борьбе за титул.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (8)
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AnKor78rus
1459673631
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карасевщинa
1459674221
два г позорящие нас в лч, но лучше пусть цска победит, хоть политпроект опустится
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hmelarj
1459678662
Грустно.Одни приезжие в основе.Скоро начну болеть за Зенит-2.
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kotmyshka
1459682274
Альтернативный вариант: посмотреть на Матч ТВ
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1bear
1459684120
Всё будет зависеть от игры Халка. Болеем за Зенит,даже такой,и ждём перемен на следующий сезон
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сэм
1459698324
Поедука я на Петровский!
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JUVIO
1459699495
нагнем
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alex-chelsea
1459700022
без шансов для зенита
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