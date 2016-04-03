Халк и компания намерены вернуть «Зениту» шансы на чемпионство в битве с ЦСКА

«Зенит» и ЦСКА поделили между собой все чемпионские титулы за последние пять лет, и сегодняшняя очная встреча обещает стать настоящим шоу. Дополнительную интригу этому матчу придает тот факт, что у команд появился реальный конкурент в лице «Ростова», и победа любой из команд не позволит поставить точку в борьбе за титул.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:30. Не пропустите!