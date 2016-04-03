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    Скончался Чезаре Мальдини

    Сегодня в возрасте 84 лет ушел из жизни легендарный защитник «Милана» Чезаре Мальдини. Знаменитый футболист провел за «россонери» 347 встреч, в которых отметился тремя голами. За время выступлений в «Милане» Мальдини четырежды выигрывал Серию А и один раз добился победы в Кубке чемпионов.

    После завершения карьеры игрока Мальдини уже в качестве тренера работал в том же «Милане» и сборной Италии. Помимо этого он возглавлял «Парму», сборную Парагвая и другие клубы.

    Его сын, Паоло Мальдини, также является легендой «Милана» и сборной Италии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.04.2016 09:34
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    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23

      Трувор 3 апреля 2016, 15:42

      Печаль.( То Кройфф. Теперь Мальдини.
      Небесная команда пополнилась отличным защитником!
      Светлая память

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Surik43 3 апреля 2016, 14:38

      Соболезнования семье, мировой футбол потерял еще одну легенду 20 века((((((((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      armbarm 3 апреля 2016, 14:04

      Ещё одна легенда... Жаль(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      kex7 3 апреля 2016, 13:33

      Жаль (

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 3 апреля 2016, 13:32

      Вот тебе на - Кроифф и Мальдини друг за другом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +90

      Vaart23 3 апреля 2016, 13:28

      Великая династия

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Den4ik111 3 апреля 2016, 13:21

      Печально(((

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      Бабушка Онопкo 3 апреля 2016, 12:55

      .......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28

      Spaun87 3 апреля 2016, 12:46

      Легенда!!! Пусть земля ему будет пухом!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2719

      BlackMurder 3 апреля 2016, 12:34

      Мои соболезнования итальянцам

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23

      Трувор > BlackMurder 3 апреля 2016, 15:42

      и глорам "Милана"

      -1
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