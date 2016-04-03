Кудряшов: «Обыграть «Спартак», народную команду, всегда приятно»

Бывший защитник «Спартака» Федор Кудряшов, выступающий за «Ростов», поделился впечатлениями от встречи с красно-белыми.

«Я недавно в команде, но установка всегда одна вне зависимости от соперника, будь то «Спартак», «Амкар» или ещe кто-то. Каких-то дополнительных слов тренером сказано не было.

Что касается того, что я раньше играл за «Спартак»… Сейчас для меня это уже не такой принципиальный матч, как раньше. Но в любом случае обыграть «Спартак», народную команду, всегда приятно, несмотря на то, какое место они занимают в турнирной таблице. Всегда любая команда выходит на «Спартак» с особым настроем.

Готовы ли к Лиге чемпионов? Мы не смотрим в таблицу и готовимся к каждой игре. У нас нет давления, мы не думаем об этом. Для нас решающим является каждый следующий матч», — заключил Кудряшов.