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  • Ван Гаал: «Швайнштайгеру будет сложно восстановиться к Евро, но я на это надеюсь»

Ван Гаал: «Швайнштайгеру будет сложно восстановиться к Евро, но я на это надеюсь»

2 апреля 2016, 16:59

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что хавбек Бастиан Швайнштайгер сильно переживает по поводу травмы, полученной в сборной Германии во время подготовки национальной команды к товарищеским матчам со сборными Англии и Италии.

«Бастиан очень тяжело переживает по поводу этой травмы, для него это сродни трагедии. Ему будет сложно восстановиться к Евро, хоть я на это и надеюсь.

Не могу сказать, что он больше не выйдет на поле в этом сезоне, началась реабилитация, так что давайте подождем», – отметил ван Гаал.

Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»
Англия. Кубок Чемпионат Европы Манчестер Юнайтед Германия Швайнштайгер Бастиан ван Гаал Луи
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