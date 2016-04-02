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  • Кудряшов: «Для всех команд РФПЛ «Спартак» – особый раздражитель»

Кудряшов: «Для всех команд РФПЛ «Спартак» – особый раздражитель»

2 апреля 2016, 15:37
1

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов выразил свое мнение о предстоящем матче со «Спартаком» в рамках 22-го тура РФПЛ.

«Наверняка «Спартак» к своим воротам прижиматься не будет, и Дмитрий Аленичев что-нибудь придумает к матчу с нами. Думаю, никто не вспомнит игру, в которой красно-белые откровенно действовали бы от обороны. Все в этом матче будет зависеть от нас, а нет от «Спартака», от нашей готовности, концентрации. А она будет, я уверен, на самом высоком уровне.

Остались ли у меня какие-то особые чувства к красно-белым? Сейчас уже не так, как раньше. Вообще не только для меня, но и для всех команд РФПЛ «Спартак» – особый раздражитель. Обыграть этот клуб всегда очень приятно. Не важно, что они сейчас не являются лидерами нашего чемпионата, просто само имя вызывает такие эмоции. Это клуб с богатым прошлым, традициями. От этого все идет. Да, «Спартак» пока не тот, что был раньше, когда из года в год становился чемпионом, но все равно это «Спартак», – сказал Кудряшов.

Напомним, встреча «Ростов» – «Спартак» начнется в 19:30 (мск). «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

Источник: Eurofootball
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Кудряшов Федор
Комментарии (1)
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APchelov
1459603063
Спартак и в самом деле раздражитель. В том смысле, что раздражает! К нему столько внимания!!!!!! Как к больному
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