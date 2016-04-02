Малафеев: «Гилерме заслужил место в составе сборной России»

Голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отметил, что вратарь «Локомотива» Гилерме заслуженно был вызван в сборную России, а также выразил мнение, что команда Франции не будет фаворитом на домашнем чемпионате Европы.

«Мне кажется, что Гилерме своей игрой в нашем чемпионате вполне заслужил появление в составе сборной.

По игре многие команды претендуют на победу на Евро. Учитывая, что французы хозяева турнира и у них будет поддержка своих болельщиков, то они будут являться претендентом, но говорить, что они будут фаворитом, я бы не стал», – подчеркнул российский вратарь.