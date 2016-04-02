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    «Уфа» постарается взять реванш у «Урала» за поражение в первом круге

    В матче 22-го тура чемпионата России сыграют «Урал» и «Уфа». В матче первого круга команда из Екатеринбурга была сильнее (1:0) и сегодня гостям предстоит взять реванш.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 12:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2016 11:00
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +22

      max81 2 апреля 2016, 13:10

      ничья 1-1

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 апреля 2016, 13:01

      После 1 тайма стараний Уфы не видно.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 2 апреля 2016, 12:59

      Не дотягивает пока Уфа!Брака слишком много.Но в целом команда неплохая

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 апреля 2016, 12:55

      Я тоже думаю, что победа за "Уралом"

      0
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 2 апреля 2016, 11:49

      Урал выиграет

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 2 апреля 2016, 11:43

      урал сильнее,не получится

      0
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 2 апреля 2016, 08:10

      Не возьмут снова урал выйграет))

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