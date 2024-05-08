Бубнов оценил Дзюбу: «Не соответствует требованиям современного футбола»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался о матче 27-го тура РПЛ «Локомотив» – «Ростов» (1:0) и оценил форварда хозяев Артема Дзюбу, который в этой игре остался на скамейке запасных.

«Встречались команды приблизительно одного уровня, не зря перед матчем они располагались рядом в турнирной таблице. Оба тренера имеют в распоряжении неплохие группы атаки, но используют их по-разному. У «Ростова» много атлетичных игроков с отличными антропометрическими данными для силового футбола и прессинга. «Локомотив» же строит игру в нападении за счeт скоростных игроков. У москвичей, безусловно, самая быстрая атака в лиге.

Правда, игра «красно-зелeных» в этой встрече немного удивила. В предыдущих играх игроки «Локомотива» отлично понимали друг друга при организации атак, достаточно часто принимали правильные решения. В матче с «Ростовом» же у команды было много опасных моментов, но при этом игроки в упор не замечали более выгодные варианты.

Ничего страшного, если у команды Галактионова был просто неудачный день, со всеми такое случается. Гораздо опаснее, если футболисты такого высокого класса не способны разглядеть более острые варианты продолжения атаки.

Тому же Миранчуку повезло, что он забил в борьбе, хотя в этот момент Сулейманов стоял слева в гордом одиночестве. Такое положение дел в матче явно не устраивало Пиняева. Сергей вполне резонно возмущался, если ему не отдавали пас, когда он находился в выгодной позиции.

Все моменты гости создавали в борьбе. Из-за этого страдала точность, только один удар пришeлся в створ. Если бы железнодорожники не оказывали давление, то зрители могли увидеть голы в исполнении команды Карпина. Справедливости ради стоит отметить, что в концовке «Ростов» прибавил и вполне мог сравнивать счeт, но не срослось.

Изначально было непонятно, зачем Дзюба «Локомотиву». Он уже несколько лет не соответствует требованиям современного футбола. Артeм в нынешних кондициях не нужен железнодорожникам. Команда прекрасно справляется без Дзюбы, толка от него нет никакого. Поэтому нападающий сейчас плотно присел на скамейку запасных.

Шансы «Ростова» на повторение результата предыдущего сезона, когда клуб Карпина стал четвeртым, теперь мизерны. Скорее всего, команда расположится ниже, но это не значит, что она стала играть хуже. Ростовский коллектив спасла удачная селекция в зимнее трансферное окно.

«Локомотив» не претендует на медали, но довольно простой календарь может поспособствовать тому, что железнодорожники закончат чемпионат на четвeртом месте. Это можно считать шагом вперeд по сравнению с прошлым сезоном, когда они стали восьмыми», – написал Бубнов.