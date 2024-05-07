Смородская осудила смягчение дисквалификации Тихонова

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала решение апелляционного комитета РФС, пересмотревшего дисквалификацию Андрея Тихонова.

Изначально КДК отстранил тренера «Енисея» на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Его наказали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

После рассмотрения апелляции дисквалификацию Тихонова сократили до 1 матча реального отстранения и 4 игр условного.

«Вообще у меня нет никаких идей, как это можно объяснить. Я не понимаю, почему [РФС решил смягчить дисквалификацию]. Это неправильно!» – сказала Смородская.