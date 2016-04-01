Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Наингголан отрицает переговоры с «Челси»

    Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан, которого в последнее время связывают с переходом в лондонский «Челси», отрицает факт переговоров с синими.

    Бельгийский опорник, по слухам, может перейти в клуб из западного Лондона в том случае, если его возглавит Антонио Конте.

    Сам Наингголан настаивает на том, что не обсуждал свой трансфер не только с представителями другого клуба, но и со своими друзьями.

    «Если я не вел переговоров ни с одним из клубов, с чего бы мне обсуждать это с друзьями?» – прокомментировал футболист.

    Источник: Mirror.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.04.2016 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11