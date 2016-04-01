Государство поможет построить стадионы к чемпионату мира-2018

Правительство РФ выделило 50 процентов от стоимости строительства стадионов чемпионата мира-2018, сообщают Ведомости. Стоимость затрат государство определило в 620 миллиардов рублей, из которых 330 миллиардов предоставит федеральный бюджет. Одна из главных статей расходов – «строительство и реконструкция спортивных объектов» – 175 миллиардов, из которых 122,5 миллиарда выделит федеральный бюджет. Стоит отметить, что такая мера была принята с целью избежать возможных банкротств и срывов сроков строительство.

Напомним, что матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.