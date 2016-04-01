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    БАТЭ представил новую форму

    БАТЭ представил два новых комплекта формы на сезон-2016.

    «В чемпионате Беларуси-2016 наша дружина будет выступать в выполненных по самым современным технологиям футболках классического дизайна cо стоечкой-воротничком и застежкой в виде кнопок.

    При изготовлении использовалась дышащая ткань с технологиями DRY MX и FLATLOCK, а добавление хлопка даст игрокам ощущение тепла и мягкости. Более элегантными майки делает приталенный силуэт. Дизайн отлично дополняет и термопринтинг EMOSED с надписью БАТЭ», – говорится в официальном сообщении клуба.

    Источник: ФК БАТЭ

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    01.04.2016 07:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +37

      Grismist 1 апреля 2016, 20:33

      Кажется воротника нехватает, с ним было бы лучше

      0
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      Рейтинг: +23

      MCJEKA777 1 апреля 2016, 09:51

      прикольнно

      0
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      Рейтинг: +11

      dima1984 1 апреля 2016, 09:30

      отличная форма

      0
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      Рейтинг: +91

      grigkh 1 апреля 2016, 07:42

      Клепочки наверное лишние.

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