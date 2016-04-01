Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кьеллини может завершить карьеру после приезда в Россию

1 апреля 2016, 06:05
4

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассчитывает закончить карьеру в национальной команде после удачно проведенного чемпионата мира.

«Я планирую выступить на чемпионате мира. Италия провела успешно два последних чемпионата Европы: в одном дойдя до финала, а во втором – уступив в четвертьфинале по пенальти Испании. Игра на чемпионатах мира для нас складывается в последнее время не так успешно.

Мне хотелось бы завершить карьеру в сборной на позитивной ноте. Хотя попасть в финальную стадию будет сложно, учитывая отборочную группу во главе с Испанией», – приводит слова Кьеллини Sky Sport.

Напомним, что ближайший чемпионат мира пройдет в России в 2018 году.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Италия. Серия А Италия Италия Ювентус Кьеллини Джорджо
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Genri 39
1459492633
лол
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1459495189
Все хотят сыграть на Чемпионате в России.
Ответить
клoр
1459495943
все равно как игрок - полное говно. небольшая потеря
Ответить
Главные новости
Поражение «Спартака», конфуз «Зенита», россиянин забил на «Энфилде» и другие новости
00:55
1
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
00:10
2
Реакция фанатов «Зенита» на сенсационное поражение от «Родины»
00:01
11
Московскому клубу предрекли вылет из РПЛ
Вчера, 23:31
2
Рабинер прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 23:14
3
Заявление «Спартака» после домашнего поражения от «Краснодара»
Вчера, 23:02
10
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Спартаком»
Вчера, 22:53
Карседо извинился за поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:43
8
Кривцов сравнил матч со «Спартаком» с войной
Вчера, 22:36
1
Карседо оценил дебют Даку за «Спартак»
Вчера, 22:32
6
Все новости
Все новости
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
У Доннаруммы украли шпаргалку перед серией пенальти с Боснией и Герцеговиной
1 апреля
4
Доннарумма сделал заявление после невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
6
Реакция Буффона на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
ФотоГрязный поступок Доннаруммы в матче с Боснией
1 апреля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+