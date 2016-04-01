Кьеллини может завершить карьеру после приезда в Россию

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини рассчитывает закончить карьеру в национальной команде после удачно проведенного чемпионата мира.

«Я планирую выступить на чемпионате мира. Италия провела успешно два последних чемпионата Европы: в одном дойдя до финала, а во втором – уступив в четвертьфинале по пенальти Испании. Игра на чемпионатах мира для нас складывается в последнее время не так успешно.

Мне хотелось бы завершить карьеру в сборной на позитивной ноте. Хотя попасть в финальную стадию будет сложно, учитывая отборочную группу во главе с Испанией», – приводит слова Кьеллини Sky Sport.

Напомним, что ближайший чемпионат мира пройдет в России в 2018 году.