Канделаки: «Я не хочу выбирать между АПЛ и РФПЛ, но приходится»

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, что влияет на выбор трансляций футбольных матчей.

«Людям достаточно сложно понимать, подстраиваться и принимать законы телевидения. Например, мне очень хочется одновременно показать матчи АПЛ и РФПЛ, то есть дать возможность зрителю увидеть как можно больше футбола. Я не хочу выбирать между АПЛ и РФПЛ, но приходится, потому что, к примеру, РФПЛ дает очень жесткие слоты для матчей. Следовательно, транслируем его на кабельном телевидении по допподписке. Но я считаю, что федеральный зритель достоин увидеть его тоже. И мы показываем!», –сказала Канделаки.