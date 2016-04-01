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  • Канделаки: «Я не хочу выбирать между АПЛ и РФПЛ, но приходится»

Канделаки: «Я не хочу выбирать между АПЛ и РФПЛ, но приходится»

1 апреля 2016, 01:03
4

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки рассказала о том, что влияет на выбор трансляций футбольных матчей.

«Людям достаточно сложно понимать, подстраиваться и принимать законы телевидения. Например, мне очень хочется одновременно показать матчи АПЛ и РФПЛ, то есть дать возможность зрителю увидеть как можно больше футбола. Я не хочу выбирать между АПЛ и РФПЛ, но приходится, потому что, к примеру, РФПЛ дает очень жесткие слоты для матчей. Следовательно, транслируем его на кабельном телевидении по допподписке. Но я считаю, что федеральный зритель достоин увидеть его тоже. И мы показываем!», –сказала Канделаки.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Канделаки Тина
Комментарии (4)
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romario7777
1459477746
Лучше посмотреть норвич-сандерленд, чем мордовия-крылья.
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Protosser
1459492802
"федеральный зритель достоин увидеть матчи РФПЛ" Опустила всю страну.
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ФК Зенит всея Руси
1459494824
Тина! Если тебе платит зарплату Англия -- показывай АПЛ! Но если вдруг какая-то другая страна -- то именно матчи этой страны ты и обязана показывать. А АПЛ желающие могут посмотреть на платных каналах, в Интернете, могут скачивать и записывать на DVD и потом обмениваться, это их личное дело. По радио пусть слушают, в английской прессе читают. Вкладываться ресурсами телевидения России в продвижение коммерческого английского продукта - преступление. И хозяйственное, и не только. За показ АПЛ по бесплатному телевидению я бы сажал в тюрьму как за воровство у Государства.
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