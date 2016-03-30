Скауты «Арсенала» просматривали Мхитаряна

«Арсенал» заинтересован в услугах полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна.

Сообщается, что представители лондонского клуба посетили несколько последних матчей «Боруссии», во время которых следили за игрой Мхитаряна.

По информации источника, планы по приобретению армянина связаны с намерением Арсена Венгера расстаться с Томашем Росицки, Матье Фламини и Микелем Артетой.

В нынешнем сезоне Мхитарян сыграл за «Боруссию» 43 матча во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 24 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.