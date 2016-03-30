Орлов: «Лодыгин виноват лишь в первом голе»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов не считает, что голкипер сборной России Юрий Лодыгин виновен в обоих голах, которые он пропустил в товарищеском матче с командой Франции (2:4). Напомним, что игрок «Зенита» вышел на поле после перерыва при счете 0:2.

«Оба мяча, которые пропустил вышедший на замену Лодыгин, нужно было отбивать. Хотя вину за второй пропущенный гол стоит разделить пополам с Алексеем Березуцким. Ведь почему Юрий вышел из ворот на Комана? Березуцкий прозевал соперника, потому что находился спиной к воротам, а надо – вполоборота, тогда бы он мог успеть закрыть эту зону. Лодыгин увидел, что защитник отыгран, что он опоздает, потому и побежал спасать сам. Но не спас. Подчеркну: это именно гол, который пропустила команда. Недоработала вся система: и Кузьмин, и, в особенности, Алексей Березуцкий», — сказал Орлов.