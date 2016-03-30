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Орлов: «Лодыгин виноват лишь в первом голе»

30 марта 2016, 11:45
20

Футбольный комментатор Геннадий Орлов не считает, что голкипер сборной России Юрий Лодыгин виновен в обоих голах, которые он пропустил в товарищеском матче с командой Франции (2:4). Напомним, что игрок «Зенита» вышел на поле после перерыва при счете 0:2.

«Оба мяча, которые пропустил вышедший на замену Лодыгин, нужно было отбивать. Хотя вину за второй пропущенный гол стоит разделить пополам с Алексеем Березуцким. Ведь почему Юрий вышел из ворот на Комана? Березуцкий прозевал соперника, потому что находился спиной к воротам, а надо – вполоборота, тогда бы он мог успеть закрыть эту зону. Лодыгин увидел, что защитник отыгран, что он опоздает, потому и побежал спасать сам. Но не спас. Подчеркну: это именно гол, который пропустила команда. Недоработала вся система: и Кузьмин, и, в особенности, Алексей Березуцкий», — сказал Орлов.

Источник: «Советский спорт»
Россия Россия Франция Лодыгин Юрий Орлов Геннадий
Комментарии (20)
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Rio_ter
1459327790
И 3-й и 4-й гол на совести Лодыркина. И Орлов не комментатор, а балабольщик.
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grihakr
1459328366
а что можно ожидать от орлова
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AndresLoko
1459329539
ну конечно, прикрывай теперь своего питерского..
Ответить
Kollljan
1459330050
Не вратарь тут причина, а старые тихоходные, тупые защитники Лёши Березуцкие. Вот в чем наша беда. На чемпионате Европы увидите все тоже самое, и не важно, кто будет в воротах играть.
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Вратарььь
1459331100
Уберите Орлова обратно на питерский канал! Надоела его предвзятость!
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Diesel133
1459333768
а че бомбить, эпизод с голом пересмотрите... Гена прав.
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mahan
1459335561
Два мяча на нем, и нечего его оправдывать.
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Aztec58
1459336400
Даже если Орлов и прав, то Лодыгину всё равно нечего делать в сборной, уж больно он не стабильный, ага.
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DoNAld DUc
1459338340
как меня бесит Орлов вечно Зенит выгораживает !!!!!!!
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grand-igor
1459338601
крицюк наше будующее
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