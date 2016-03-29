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    Сборная Бельгии выйдет в футболках памяти жертв терактов на разминку перед матчем с Португалией

    Сборная Бельгии проведет в специальных футболках предматчевую разминку накануне товарищеского поединка с Португалией. На футболках нанесена надпись: «В память всех жертв –Брюссель, 22.03.2016». Подобным образом бельгийские игроки почтут память людей, чьи жизни унесли теракты в Брюсселе 22-го марта.

    Напомним, ровно неделю назад в бельгийской столице произошло несколько взрывов, после чего было принято решение перенести встречу сборных Бельгии и Португалии из Брюсселя на территорию последних. По информации СМИ, в результате терактов погибло 34 человека, более 230-ти человек ранены.

    Источник: Twitter

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    29.03.2016 20:22
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