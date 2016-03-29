Де Хеа впервые в сезоне получил приз игроку месяца в «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа по итогам марта получил приз лучшему игроку месяца в команде. Эта награда стала для него первой подобной в нынешнем сезоне. За стража ворот отдали свои голоса 72% болельщиков. На втором месте расположился нападающий Антони Марсьяль, на третьем – защитник Крис Смоллинг.

Напомним, в этом месяце Де Хеа защищал ворота в трех матчах «красных дьяволов» в АПЛ, в которых лишь однажды позволил сопернику себя огорчить.В Лиге Европы вратарь провел две встречи, пропустив три гола.