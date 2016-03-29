Смертин создал бутсы, посвященные победе над Францией в 1999 году

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин создал бутсы, вдохновившись победой российской команды над французами в 1999-м году, сообщает Nike.com.

«Эти бутсы напоминают мне о самом важном матче в моей карьере, когда мы обыграли сильнейшую команду мира во многом благодаря сплоченности и командной игре. Победа над сильным соперником, безусловно, добавляет уверенности на любой стадии подготовки, поэтому важно подойти к сегодняшнему матчу как к официальной игре», – сказал Смертин.

Также своими воспоминаниями о том матче поделился защитник сборной России Василий Березуцкий.

«Я помню тот матч 1999 года – счет 3:2. Смотрели всей командой, потому что мы тогда провели матч молодежным составом и тоже победили 3:2. Такие воспоминания дорого стоят», – сказал Василий Березуцкий.