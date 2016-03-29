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    Бубнов: «В стартовом матче с Англией сыграет 90 процентов тех, кто выйдет в основе с французами»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал предстоящий поединок между сборными Франции и России.

    «В информативном плане для Слуцкого это будет хороший поединок, который прояснит ключевые вопросы: как наша сборная выглядит на фоне фаворита, на что она вообще может претендовать на Евро? На оставшемся подготовительном отрезке – это наш самый серьезный соперник. Слуцкий сказал, что в Париже выставит полностью первый состав, а, значит, процентов на 90 он будет таким же в стартовой игре турнира с англичанами.

    В первую очередь стоит смотреть на тех, кто пропускал матч с Литвой. Помимо армейцев это Олег Кузьмин, Юрий Жирков, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Игорь Денисов. Последний нездоров, так что сыграет кто-то из состава с Литвой – Глушаков или Дмитрий Тарасов. Остальные в большинстве своем должны выйти на поле», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    29.03.2016 15:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 29 марта 2016, 20:08

      На мой взгляд товарняки вообще не показатель, хоть с Литвой, хоть с Францией

      1
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      Рейтинг: -14

      карасевщинa 29 марта 2016, 17:26

      ахах на кокорина смотреть ых
      я говорю если неправильно используют вратарский и атакующий резерв то опять пролетим

      0
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 29 марта 2016, 17:00

      Позориться тоже надо уметь.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 16:56

      Ага, прокомментировал очевидное, спасибо.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 29 марта 2016, 16:53

      Кокорин явно не в форме, надеюсь, что в основе его не будет.

      2
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      Рейтинг: +215

      iuda 29 марта 2016, 15:47

      То есть 10 из 11.

      2
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      ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > iuda 29 марта 2016, 16:23

      Плюс Денисов

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda > kotmyshka 31 марта 2016, 13:47

      Выйдет, если я его не поцелую

      0
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      Рейтинг: +78

      msbleff 29 марта 2016, 15:43

      предчувствую послематчевую бомбежку бубнова,если в основе выйдет Широков.

      6
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > msbleff 29 марта 2016, 16:50

      причем при любом исходе игры)

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