Панов: «После дубля впал в состояние эйфории»

Бывший нападающий сборной России Александр Панов рассказал о том, каково это – забить чемпионам мира.

«После первого гола впал в эйфорию. Забил самим чемпионам мира! В глазах у меня читалось состояние аффекта. Я был безумно рад. Мы повели в счете. Я посмотрел на трибуны и увидел их реакцию. Французские болельщики были разочарованы. В этот момент испытал гордость и за себя, и за команду, и за страну. Было здорово огорчить чемпионов мира.

Второй гол Вильтора вдохновил и болельщиков французов, и футболистов. Но в том числе он вдохновил и меня. Мне захотелось, чтобы наши болельщики испытывали такую же радость, как французы после второго мяча. И мне удалось забить еще. Считаю, что получилось не хуже, чем у Вильтора. После дубля я снова впал в состояние эйфории», – сказал Панов.