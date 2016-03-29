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    Панов: «После дубля впал в состояние эйфории»

    Бывший нападающий сборной России Александр Панов рассказал о том, каково это – забить чемпионам мира.

    «После первого гола впал в эйфорию. Забил самим чемпионам мира! В глазах у меня читалось состояние аффекта. Я был безумно рад. Мы повели в счете. Я посмотрел на трибуны и увидел их реакцию. Французские болельщики были разочарованы. В этот момент испытал гордость и за себя, и за команду, и за страну. Было здорово огорчить чемпионов мира.

    Второй гол Вильтора вдохновил и болельщиков французов, и футболистов. Но в том числе он вдохновил и меня. Мне захотелось, чтобы наши болельщики испытывали такую же радость, как французы после второго мяча. И мне удалось забить еще. Считаю, что получилось не хуже, чем у Вильтора. После дубля я снова впал в состояние эйфории», – сказал Панов.

    Источник: ТАСС

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    29.03.2016 15:09
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +147

      sachsen-leipzig 29 марта 2016, 16:43

      Если против французов в Голландии играли то верю)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 29 марта 2016, 15:44

      И до сих пор не вышел.

      4
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