Канчельскис: «Пеллегрини во всем лучше Виллаш-Боаша»

Чтобы так говорить, надо сравнить результаты работы того и другого в Зените. Боаш не так уж плох, как на него катят
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» только выиграет, если сможет пригласить на роль наставника тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини.
«Пеллегрини — отличный тренер, и я думаю, что он во всем превосходит Виллаш-Боаша. Не знаю, сколько времени уйдет у Мануэля на адаптацию к России, но он совершенно точно способен вывести «Зенит» на более высокий уровень.
Виллаш-Боаш не справился со своей задачей в «Челси» и «Тоттенхэме», но каким-то образом смог попасть в «Зенит». Клуб сделал неверный выбор, и сейчас им нужно найти замену. В последние 14 лет в «Зените» работали иностранцы: Петржела, Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш… Для россиян это закрытая дверь», – сказал Канчельскис.