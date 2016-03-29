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    Канчельскис: «Пеллегрини во всем лучше Виллаш-Боаша»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что «Зенит» только выиграет, если сможет пригласить на роль наставника тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини.

    «Пеллегрини — отличный тренер, и я думаю, что он во всем превосходит Виллаш-Боаша. Не знаю, сколько времени уйдет у Мануэля на адаптацию к России, но он совершенно точно способен вывести «Зенит» на более высокий уровень.

    Виллаш-Боаш не справился со своей задачей в «Челси» и «Тоттенхэме», но каким-то образом смог попасть в «Зенит». Клуб сделал неверный выбор, и сейчас им нужно найти замену. В последние 14 лет в «Зените» работали иностранцы: Петржела, Адвокат, Спаллетти, Виллаш-Боаш… Для россиян это закрытая дверь», – сказал Канчельскис.

    Источник: Reuters

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    29.03.2016 15:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 30 марта 2016, 01:03

      Чтобы так говорить, надо сравнить результаты работы того и другого в Зените. Боаш не так уж плох, как на него катят

      1
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      Рейтинг: -5

      антилимит 29 марта 2016, 17:54

      Сравните возраст и годы работы тренером на высоком уровне- вот и ответ.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 15:23

      Очередной неверный выбор, ага.

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