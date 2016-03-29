Главный тренер сборной Португалии: «Никто не заставит нас делать то, чего мы не хотим»

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш считает, что перенос матча Бельгия – Португалия из Брюсселя в Лейрию был правильным решением.

«Это важный матч, который показывает, что в футболе нет страха. Люди не боятся. Мы встретимся с такими вещами лицом к лицу.

Никто не заставит нас делать то, чего мы не хотим. То, что игра будет проведена – положительный знак.

Если бы игра состоялась сразу после терактов в Бельгии, она была бы чересчур эмоциональной», – сказал Сантуш.

Напомним, что матч Португалия – Бельгия состоится сегодня в 21:45.