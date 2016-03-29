Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Малоян: «Не знаю, зачем «Кубань» так поступила»

    Нападающий «Шинника» Артур Малоян рассказал подробности своего сорванного контракта с «Кубанью», что едва не сказалось на его дальнейшей карьере.

    «Контракт уже выслали моему агенту, проходила стадия подготовки. На первом сборе я успел захватить лишь один день. Тренер хотел, чтобы я как можно быстрее влился в коллектив и готовился с командой. Медобследование прошел в Краснодаре, сами врачи говорили, что у меня здоровья на двоих, и я прилетел на вторые сборы. Вдруг начались звонки от журналистов: «Здравствуйте, почему вы не прошли медобследование?». «Вот это новость», – отвечаю. Началась канитель: что, почему? Вывод: тренер хотел видеть игрока в команде, руководство – нет.

    Причина глупая, да еще такая, которая может повлиять на карьеру. Все же читают новости и могут подумать, что футболист больной. Да я вас умоляю: единственный раз в жизни я пропустил два года и больше не травмировался. Не знаю, зачем «Кубань» так поступила, можно было сказать: не можем согласовать условия. Футбол, контракты – бывает. А так, мягко говоря, некорректно», – рассказал Малоян в интервью приложению еженедельника «Футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.03.2016 11:01
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 30 марта 2016, 10:44

      А чему здесь удивляться?
      Кубань и в Африке Кубань!
      Порядочность им неведома...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      kabuzyaka 29 марта 2016, 18:01

      мы тоже не знаем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Kuban23 29 марта 2016, 17:35

      На то есть ответ: Селекцией занимается Спортивный директор (подбирает игроков к основе), тот который нашел: Попова, Озбилиса, Давыдова, Каборе и т.д.
      Сейчас ставка идет на молодых типа Лобкарева, Якубу, Каретника. Тренер главный должен согласовывать свои пожелания со Спорт Директором. В данном случаи как я вижу вопрос был не согласованным. Поэтому получился конфуз. Такое бывает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 29 марта 2016, 17:15

      узнаю руководство Кубани)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1429

      moskowcity-petrv 29 марта 2016, 13:06

      Кубанские кружева)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11