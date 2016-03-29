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    Читатели «Бомбардира» не верят в сборную России

    По итогам голосования, которое проходило на страницах «Бомбардира», можно с уверенностью сказать, что читатели не верят в сборную России в предстоящем во вторник товарищеском матче на выезде против сборной Франции.

    Более половины проголосовавших считают, что сборная Франции слишком сильна для нынешней российской сборной (56%). При этом, меньше всего голосов собрал пункт, предусматривающий вязкую игру и сухой результат (8% голосов). Примерно равно распределились голоса читателей, которые верят в ничейный результативный счет, а также в победу сборной России (18% и 17% соответственно).

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.03.2016 10:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 29 марта 2016, 14:12

      Не по делу категоричный вывод, ага, 44% рассчитывают, что Россия не проиграет, разве этого мало?

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      Рейтинг: +208

      Sanloko 29 марта 2016, 10:30

      правда-матка глаза колит ?

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