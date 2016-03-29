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    Павелко: «На Евро ждем совершенно другого футбола»

    Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко рассчитывает увидеть в финальном турнире другой футбол от своей команды, чем в прошедших товарищеских матчах.

    «Это товарищеские матчи, хотя есть статистика. Например, до этого мы у Кипра не выигрывали. Вот немного поправили статистику в свою пользу.

    С другой стороны, понимаем, что и для нас, и для Уэльса очень важно не получить травмы, а также посмотреть, кто может усилить сборную. В матче с Кипром увидели дебют некоторых футболистов.

    С Кипром была игра немного хуже, сегодня мы увидели чуть более осмысленное выступление. Это хороший материал для тренерского штаба, чтобы изучить все наши возможности и хорошо подготовиться к финальному сбору.

    На чемпионате Европы, конечно же, мы ждем совершенно другого футбола, должна быть другая самоотдача. Там нам будут противостоять другие соперники, а на стадионах будет иная атмосфера», – заявил Павелко в эфире телеканала «Футбол 1».

    Стоит отметить, что на Евро-2016 Украине предстоит встретиться на групповом этапе с Германией, Польшей и Северной Ирландией.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.03.2016 07:30
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