Озил: «Арсеналу» нужно укреплять состав, чтобы быть в числе лидеров АПЛ»

Хавбек «Арсенала» Месут Озил отметил, что если команда хочет претендовать на высокие места в следующем сезоне, руководству необходимо укреплять ее состав в летнее трансферное окно.

«Мы в курсе того, что в следующем сезоне легко не будет, и что мы нуждаемся в укреплении состава, если вновь хотим бороться за самые высокие места.

Всегда вызывают интерес инвестиции в различные клубы, а также количество потраченных финансов», – сказал Озил.

Напомним, что за семь туров до завершения текущего чемпионата Англии «Арсенал» располагается на третьей строчке в таблице отставая от лидера «Лестера» на 11 очков, а от идущего на втором месте «Тоттенхэма» на шесть. При этом у «канониров» на одну игру меньше.