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    Шевченко: «Сборная Украины заслужила твердую четверку за игру с Уэльсом»

    Тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал итоги победной товарищеской встречи с Уэльсом (1:0).

    «Я сегодня поставлю твердую четверку команде. За компактность и желание. Может, контратаки не получились, контроль, но играли компактно. Думаю, тренеры остались довольны. Не было Коноплянки слева, решили попробовать там Гармаша. Коваленко поставили выше, и они сыграли очень хорошо, особенно для обороны.

    Уэльс не давал пространства, правильно передвигался. Они играли в современный футбол. Не давали играть, сокращали пространство. Играли грамотно и в плане компактности. Реализация страдает, выход из обороны в атаку тоже. Было несколько неплохих атак, но есть над чем работать», – сказал Шевченко.

    Источник: Matchday.ua

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    29.03.2016 01:10
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