Конте: «Окончательно решил, что покину сборную Италии после Евро-2016»

Наставник сборной Италии Антонио Конте заявил, по окончании чемпионата Европы он прекратит работу с национальной командой. По словам специалиста, это решения является окончательным.

«Результат выступления сборной на чемпионате Европы-2016 никак не повлияет на мое решение. После товарищеской игры с Германией я смогу провести немного времени с семьей. Может быть я и буду о чем-либо сожалеть потом, но я окончательно все решил. Мне скучно без работы у бровки», – сказал Конте.

Напомним, по информации СМИ, Конте достиг договоренности с «Челси».