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    Касильяс: «Мое завершение карьеры все ближе»

    34-летний капитан сборной Испании Икер Касильяс признался, что рад повторить достижение Виталия Астафьева из Латвии по количеству матчей за национальную команду.

    «Я очень рад этому достижению. В моей карьере были и плохие моменты, и хорошие. Время идет, и мое завершение карьеры все ближе. Но я счастлив играть в этом молодом коллективе и не знаю, когда это случится. Я лишь наслаждаюсь каждым днем в сборной», – заявил Касильяс.

    Напомним, что контрольный матч с Румынией (0:0) стал для голкипера 166-м в составе испанской сборной, что является рекордом среди европейских национальных команд.

    Источник: Marca

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    28.03.2016 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5

      Мutu 28 марта 2016, 08:29

      вот почему буффон всегда был лучше стабильность признак мастерства

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